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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Investigan homicidio en La Pintana: Víctima recibió más de 15 disparos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

No hay detenidos por este hecho hasta el momento.

Investigan homicidio en La Pintana: Víctima recibió más de 15 disparos
 @ECOH_FiscaliaRM
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Personal de Carabineros investiga un homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes en la intersección de Inés de Suárez con Los Alcaldes, en la comuna de La Pintana.

La víctima es un hombre chileno de 54 años, quien salía de la casa de su hermana cuando fue abordado por un grupo de sujetos, quienes percutaron más de 20 disparos.

La fiscal Marcela Adasme detalló que "recibió múltiples impactos de bala en su cuerpo, producto del ataque de sujetos desconocidos. La víctima había ido a visitar a su hermana y en ese contexto, una vez que iba saliendo del domicilio, fue abordado por estos sujetos desconocidos que le dispararon en más de 15 oportunidades".

No hay detenidos por este hecho.

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