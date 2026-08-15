Siete bomberos quedaron con heridas luego de originarse una impactante explosión durante el combate a un incendio en locales comerciales de Viña del Mar.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado en la Avenida Valparaíso, cerca de la calle Von Schroeders, donde "se habría producido una explosión" al interior de uno de los recintos, "presumiblemente por un balón de gas", dijo el prefecto de Carabineros de la ciudad, coronel Jorge Guaita.

Esto "generó que seis bomberos que se encontraban combatiendo el incendio resultaran con diferentes lesiones, por lo que fueron trasladados de forma inmediata por personal SAMU al hospital clínico IST", indicó.

Más tarde, Bomberos de Viña del Mar actualizó que fueron seis voluntarios los que sufrieron lesiones leves, mientras que un séptimo resultó herido de mayor gravedad, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

El siniestro -que afectó al menos dos locales- fue declarado extinto a las 03:30 horas de la madrugada, mientras que "la propietaria manifestó que habría iniciado por (la manipulación de) una freidora", agregó Carabineros.

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