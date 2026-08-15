Investigadores descubrieron por primera vez en México seis tipos de "hongos zombis" capaces de infectar hormigas y manipular su comportamiento hasta provocarles la muerte, uno de ellos bautizado en honor al cineasta mexicano Guillermo del Toro y su fascinación por las criaturas monstruosas.

Esta historia de terror se escribe en los bosques tropicales de Jalisco donde el científico de la Universidad de Guadalajara, César Ballesteros, documentó el comportamiento de seis especies de hongos llamados ‘entomopatógenos’ que infectan a hormigas y arañas hasta tomar el control de su comportamiento por cerca de un año.

"Cuando ingresa al cuerpo de la hormiga, empieza a producir una sustancia, que son metabolitos especializados que interactúan con el sistema nervioso de las hormigas y modifican su comportamiento y el hongo las hace caminar de manera errática", explicó Ballesteros a EFE.

Al tomar el control de las decisiones de la hormiga, el hongo la obliga a ir a lugares que los especialistas llaman “cementerios” con condiciones de luz y humedad propicias para infectar a otros insectos y aprovechar el esqueleto para asegurar su propio crecimiento.

"Son una especie de cementerios donde se acumulan los cadáveres de hormigas, y en ese lugar la hormiga realiza su último movimiento que es aferrarse con sus mandíbulas y sus patas al sustrato que son la corteza de algunos árboles, las hojas o en la parte inferior de las rocas. Entonces, la hormiga muere y el hongo empieza a desarrollarse", explicó.

Este proceso natural tiene cientos de años realizándose y es la manera en la que los hongos cordyceps aseguran su supervivencia y reproducción, añadió.

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