"No le hice daño a nadie, pero fallé", dice el alcalde de Vichuquén tras manejar borracho

"No le hice daño a nadie, pero claramente fallé. Les pido disculpas a quienes desilusioné", dijo este sábado Patricio Rivera (Renovación Nacional), alcalde de la comuna de Vichuquén (Región del Maule), tras conocerse que fue detenido ayer por conducir en estado de ebriedad.

Según información policial, el hecho ocurrió la noche del viernes en la Ruta J-60, momento en que la autoridad comunal se desplazaba en un automóvil fiscal y presuntamente escapó de una fiscalización de Carabineros.

Sin embargo, la policía uniformada lo interceptó en el retén La Huerta, donde fue aprehendido.

Posteriormente, la prueba respiratoria arrojó que el alcalde presentaba 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los 0,8 que la ley considera como estado de ebriedad.

A través de su cuenta de Instagram, Rivera admitió el delito cometido, reflexionando que "errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho".

"No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné", añadió el alcalde, que, de todas maneras, desmintió cualquier intento de evadir a las autoridades.

"No me arranqué, asumí el error como corresponde. Estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho", cerró el alcalde de Vichuquén en su mensaje.

Conforme a estos antecedentes, la Fiscalía del Maule procedió a formalizar al líder comunal por el cargo de manejo en estado de ebriedad. Las medidas impuestas por la justicia incluyen la incautación de su licencia de conducir, la orden de arraigo y tres meses para que se desarrolle la investigación pertinente.