El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), aseguró que buscará que se realice una investigación "a fondo" sobre el ataque contra el edificio de la Municipalidad la última jornada, en el marco de los disturbios durante el Día del Joven Combatiente. "No nos vamos a asustar", advirtió en Cooperativa, acusando que "es delincuencia, vandalismo, no tiene otro nombre". Detalló que ya tienen identificados a los atacantes, que formaban parte de una turba de entre 25 y 30 personas: "Son menores de edad, estudiantes", puntualizó. Además de promover acciones en los colegios de la comuna, afirmó que se querellará, acción que también impulsará La Moneda: "No vamos a normalizar esta situación, no la vamos a esconder bajo la alfombra", subrayó White.

