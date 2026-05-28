La Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la PDI incautó más de 6.000 carcasas falsificadas durante un allanamiento a dos locales comerciales dedicados a la venta de accesorios telefónicos en calle Santo Domingo, en el centro de Santiago.

El operativo responde a demandas interpuestas por las transnacionales Apple y Disney, que denunciaron el uso no autorizado de sus logotipos en accesorios telefónicos. El avalúo preliminar de los productos retirados asciende a 30 mil millones de pesos.

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