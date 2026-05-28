Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago18.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

PDI incautó miles de carcasas falsificadas desde locales del centro de Santiago

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la PDI incautó más de 6.000 carcasas falsificadas durante un allanamiento a dos locales comerciales dedicados a la venta de accesorios telefónicos en calle Santo Domingo, en el centro de Santiago.

El operativo responde a demandas interpuestas por las transnacionales Apple y Disney, que denunciaron el uso no autorizado de sus logotipos en accesorios telefónicos. El avalúo preliminar de los productos retirados asciende a 30 mil millones de pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados