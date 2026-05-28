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Boca Juniors estrenará camiseta en el crucial duelo ante la UC

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Boca Juniors y la marca alemana que los viste lanzó este jueves nueva camiseta, la cual usarán este mismo día en el crucial duelo ante Universidad Católica por Copa Libertadores.

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