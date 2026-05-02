Un robo frustrado a una sucursal de BancoEstado se registró esta mañana en la comuna de Conchalí, donde delincuentes al percatarse de la presencia policial se fueron sin cometer el delito.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana en la sucursal de Avenida Independencia con Corbeta Esmeralda, hasta donde llegó un grupo de seis sujetos encapuchados, con overoles blancos y armados, quienes intimidaron a los trabajadores del lugar para llegar a la bóveda.

"Paralelamente se dan los avisos y comunicación de alarmas y emergencias. Los individuos, aparentemente al escuchar la sirena de los vehículos policiales que se acercaban al lugar, dejan de hacer lo que estaban haciendo y huyen de la sucursal sin lograr su cometido", detalló el teniente coronel Rodrigo Insulza, de la Prefectura Norte de Carabineros.

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