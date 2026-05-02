Bayern Munich jugó con suplentes y salvó un agónico empate ante el colista de la Bundesliga
Publicado:
Fotos Destacadas
Carabineros busca a sujetos que intentaron robar en sucursal de BancoEstado
Bayern Munich jugó con suplentes y salvó un agónico empate ante el colista de la Bundesliga
La primera marcha del Día de los Trabajadores bajo el Gobierno de Kast
Fotos Recientes
Bayern Munich jugó con suplentes y salvó un agónico empate ante el colista de la Bundesliga
Desfile de Star Wars deslumbró en Milán
La formación de Universidad de Chile para visitar a La Serena por la Copa de la Liga
Pensando en la revancha de semis por la Champions League ante PSG, Bayern Munich sufrió para rescatar un empate 3-3 ante el colista Heidenheim por la Bundesliga. El técnico Vincent Kompany dosificó piezas y guardó a sus figuras en el arranque, logrando igualar recién en el minuto 90+10' con un autogol fortuito. Todo esto a solo días de recibir a los franceses este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados