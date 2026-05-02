Desfile de Star Wars deslumbró en Milán
Publicado:
Fotos Destacadas
U. de Concepción cambió de sponsor técnico y reveló su camiseta para el resto del 2026
Marcha paralela de Central Clasista de Trabajadores generó incidentes
El fútbol chileno conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores
Fotos Recientes
Desfile de Star Wars deslumbró en Milán
Carabineros busca a sujetos que intentaron robar en sucursal de BancoEstado
La formación de Universidad de Chile para visitar a La Serena por la Copa de la Liga
Fanáticos de la saga cinematográfica de "Star Wars" ("La Guerra de las Galaxias") desfilaron disfrazados de personajes de las películas esta jornada en la ciudad de Milán (Italia) hasta llegar a la céntrica Piazza del Duomo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados