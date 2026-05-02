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Desfile de Star Wars deslumbró en Milán

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Fanáticos de la saga cinematográfica de "Star Wars" ("La Guerra de las Galaxias") desfilaron disfrazados de personajes de las películas esta jornada en la ciudad de Milán (Italia) hasta llegar a la céntrica Piazza del Duomo.

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