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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Atado a un poste con un cinturón y torturado: así estuvo secuestrado un joven en Chimbarongo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Juzgado de Garantía de San Fernando decretó la prisión preventiva de los tres detenidos.

La víctima fue interceptada en su trabajo, subida por la fuerza a un vehículo y llevado a un domicilio donde recibió múltiples golpes que le provocaron fracturas.

Atado a un poste con un cinturón y torturado: así estuvo secuestrado un joven en Chimbarongo
 Jose P. Ortiz, unsplash.com (referencial)

Carabineros acudió al sitio tras una denuncia telefónica, momento en que los captores trasladaron y abandonaron al joven desorientado a varias cuadras de distancia.

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El Juzgado de Garantía de San Fernando dejó este jueves sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Alberto Carrillo Lucero, Juan Ignacio Calfual Hernández y José Daniel Najle Hernández, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de secuestro agravado perpetrado el miércoles, en la comuna de Chimbarongo, en la Región de O'Higgins.

En audiencia de formalización, la magistrada María Teresa Rodríguez ordenó el encarcelamiento de los sospechosos por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.

Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

La fiscal Javiera Oro, a cargo del caso, afirmó que Carillo Lucero, Calfual Hernández y Najle Hernández abordaron el miércoles a la víctima, un joven de 28 años, en su lugar trabajo en Chimbarongo: "Lo abordan, lo agreden y lo suben por la fuerza a un vehículo para posteriormente trasladarlo hasta un domicilio, lugar donde lo amarran y lo siguen agrediendo", detalló. 

Según el ente persecutor, el afectado fue atado a un poste con un cinturón y sufrió lesiones graves producto de las agresiones, tales como fracturas y heridas en la cabeza.

Tras un llamado al 133 de Carabineros, efectivos policiales llegaron al domicilio, inmueble donde uno de los imputados salió al exterior, mientras los otros dos sacaron llevaron y abandonaron a la víctima a varias cuadras de distancia, donde fue encontrada deambulando desorientada.

Las primeras investigaciones vinculan este hecho con delitos de tráfico de drogas, aunque continúan las diligencias para esclarecer totalmente el caso.

Al respecto, el general Guillermo Bohle, jefe de la sexta zona de Carabineros, destacó que "la información que pueden entregar los vecinos es sumamente importante para los equipos investigadores, ya que esta información dio frutos para poder lograr la detención de estos individuos y esclarecer el hecho".

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