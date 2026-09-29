Oposición valora giro de Kast en materia de empleo: Plan es "profundamente progresista"

Luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentara el lunes su plan "Chile despega con más pega", con el que busca enfrentar la crisis de desempleo en el país, el timonel del PPD, diputado Raúl Soto, afirmó que la propuesta "va en el camino correcto" e incluso opinó que se trata de una iniciativa "profundamente progresista".

En el marco del complejo panorama laboral que enfrenta el país, con una tasa de desocupación situada en 9,5% y cerca de un millón de personas sin trabajo, el Ejecutivo dio a conocer un plan que contempla movilizar 1,3 billones de pesos para impulsar la reactivación económica y crear 100.000 puestos de trabajo a través del fortalecimiento de subsidios a la contratación, obras de infraestructura pública, vivienda y garantías crediticias a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios(Fogape).

En El Primer Café de Cooperativa el diputado Soto reconoció que "Chile está en una grave y profunda crisis laboral y económica. Desde la oposición tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Me parece que la señal va en la dirección correcta. En términos generales, incluso podría decir que se trata de una propuesta profundamente progresista, basada en tres ejes: subsidios estatales, inversión pública y apoyo a las pymes".

El legislador argumentó que el Ejecutivo flexibilizó su postura respecto al rol del Estado: "En esta materia veo un cambio de eje, veo una renuncia a posiciones más extremas, más simbólicas, más ideológicas. Creo que el Gobierno se entramparía mucho si pone en el centro de la discusión laboral y de empleo en esta crisis la discusión respecto de cómo debilitar o desarmar las políticas públicas que impulsaron los gobiernos anteriores".

"Nosotros vamos a defender los derechos laborales y sociales alcanzados en materia de 40 horas, indemnizaciones por años de servicio, que la flexibilidad o adaptabilidad sea equilibrada. Lo anunciado va en una dirección más pragmática, más de sentido común, de utilizar el Estado para apalancar también la economía y el empleo", sentenció.

Romero: La actual oposición creó el problema

Frente a la tesis de un cambio de eje ideológico, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) descartó que el uso de herramientas estatales represente un giro doctrinario: "El crecimiento económico es el que da los empleos a largo plazo. El Estado no puede sostener eternamente una economía, sino que es la creatividad, la inversión privada, las pymes los que generan el trabajo en Chile. Y por lo tanto, bajo esa premisa de todas maneras tenemos que entender hoy día que hay una realidad de una emergencia en materia de empleo que requiere tomar medidas".

"Obviamente que este plan Chile Despega es un puente entre la emergencia de empleo y el momento en que esas políticas que generan empleo con buenas remuneraciones en el largo plazo se empiezan también a materializar", añadió.

"Al final las ayudas precisamente están y el Estado está para eso: para responderle a los chilenos cuando hay dificultades. Y hoy día estamos en una dificultad que no es desde hace seis meses, es de hace 43 meses atrás. Hoy día se preocupan del empleo y me parece súper bien, y acojo el llamado de que van a ser parte de la solución y no del problema, porque durante el Gobierno anterior crearon el problema con el tema eran 40 horas, el tema era subir el sueldo mínimo, era meterle más piedras a la mochila de las pymes".

Carmona: Que no sea a costa de los trabajadores

Ante esto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Lautaro Carmona afirmó que como parte de la oposición defenderán los derechos laborales ganados durante el gobierno de Gabriel Boric: "Vamos a estar muy atentos es que no sea a costa ni del salario de los trabajadores ni de las condiciones de estabilidad laboral que hacen falta consolidar, porque no puede ser que sobre la espalda de ellos cargue cualquier ajuste".

También expuso que "las medidas que se lleven adelante, que son absolutamente necesarias, donde la reactivación es lo principal, son las obras públicas y el concretar misiones como en salud, educación, que siempre son tareas de contratación de mano de obra y además muy vinculadas a potenciar la actividad económica".

Y llamó a la prudencia frente a las expectativas generadas por el monto total anunciado por el Ejecutivo: "En estos 1,3 billones anunciados se incluyen 430.000 millones que no son gasto nuevo; es el pago de deuda a proveedores de salud, a la capitalización del Fogape, etcétera. Es decir, vayamos al punto, porque tenemos un desempleo que alcanza casi un millón de personas, estamos abordando en un anuncio una política que podría alcanzar 100.000, no está precisado si esos 100.000 son en el curso del año que viene o es un proceso mucho más largo".

Pardo: Coincide con lo que propuso RN

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo valoró también la iniciativa de La Moneda y afirmó que recoge planteamientos hechos previamente por su partido y que serán importantes mientras se consiguen los efectos esperados de la ley de Reconstrucción Nacional.

"El Gobierno está efectivamente implementando un plan integral para la recuperación del empleo, un plan que va a ser puente entre el momento crítico que estamos viviendo ante el desempleo que viene aumentando en forma reiterada y sistemática en la última década, y el resultado o el efecto que esperamos produzca la megarreforma y otras reformas que se están implementando, de manera que podamos dar una respuesta rápida a una situación que es muy crítica", expuso el parlamentario.

Y añadió que las medidas "de alguna manera son coincidentes con lo que nosotros propusimos como Renovación Nacional, tanto en lo que es ejecutar proyectos en obras públicas y vivienda que son muy reactivadores de la economía y del empleo, como también en la aplicación de subsidios directos. Y en ese sentido, me parece que es una buena noticia".