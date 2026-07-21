Cámara Baja vota este martes la megarreforma: Normas se han ido aprobando con apoyo del PDG

La Sala de la Cámara de Diputados vota este martes, en su tercer trámite, la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, en medio de la incertidumbre por el rol del Partido de la Gente (PDG) en su avance.

Al llegar al Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se declaró "con buen ánimo, ojalá que sea una jornada positiva, donde aprobemos en la Cámara y podamos pasar a la etapa siguiente, que es la etapa del crecimiento, la etapa en que se pueden vender las viviendas nuevas por los próximos 12 meses sin IVA, en que los adultos mayores puedan estar eximidos de las contribuciones".

Si la Corporación aprueba todas las modificaciones, el proyecto quedará despachado a ley; de lo contrario, los artículos rechazados pasarán a una comisión mixta integrada por parlamentarios de ambas cámaras.

Reunión de Quiroz con el PDG

En este escenario de estrecho equilibrio en la Cámara Baja, el posicionamiento del PDG adquiere un peso estratégico relevante, actuando como un bloque "bisagra" entre el oficialismo y la oposición.

Minutos antes de las votaciones, el titular de Hacienda asistió a la oficina de la bancada del PDG para conversar con sus diputados, destacando que se trató de "una conversación para seguir construyendo las buenas voluntades y el espíritu de conversación cívica que siempre debe primar en un lugar como este.

"Eso es todo. No hay ninguna negociación, sencillamente vine a conversar y a representar lo que yo pensaba", aseguró Quiroz, quien señaló que el Gobierno prefiere "que las cosas se aprueben más rápido porque el país no puede esperar".

Uno de los hitos de la mañana fue la aprobación del seguro estatal para las inversiones privadas, norma que contó con una mayoría de al menos 81 votos gracias a la alianza entre el oficialismo y el PDG.

Asimismo, fracasó el intento del PDG de enviar a comisión mixta el articulado sobre la creación del fondo de reconstrucción para incorporar a las regiones de Atacama y Coquimbo, afectadas por el temporal: "En este proyecto no", afirmó el ministro Quiroz al ser consultado por la iniciativa propuesta por el PDG.

Hasta el momento, se han completado 13 de las 28 votaciones previstas, sin que ninguna norma haya sido rechazada.

Tenso debate

Durante las primeras intervenciones, el diputado Eduardo Cretton (UDI) encendió el debate al vincular al recordar el fallido proceso constituyente de 2022 y polémicas frases como el "retiro de los patines" en educación para dar contexto a la necesidad de modificar el sistema tributario.

El diputado Felipe Camaño (ind-DC), vicepresidente de la Cámara, pidió que los discursos se refieran solamente a la megarreforma para no transformar la sesión en una "batalla campal".

La configuración de fuerzas en la Sala también ha sufrido modificaciones de último minuto, puesto que nueve diputados, mayoritariamente de oposición, se encuentran con permisos por licencias médicas o impedimentos graves.

Si bien estas ausencias no alteran el quórum reglamentario, sí aumentan la desventaja numérica de la oposición en la Sala.

Tribunal Constitucional

Durante la votación también fue ingresado el primero de los recursos anunciados por la oposición para acudir al Tribunal Constitucional (TC). El diputado Raúl Leiva (PS) señaló que aún existe margen para ingresarlo durante esta jornada, según el resultado de las votaciones en desarrollo.

"Hay dos factores a considerar. Primero, una vez que se despacha un proyecto a ley, la Cámara ha tenido una norma interna que ha sido ratificado por el secretario general, que se mantiene en standby el oficio de despacho del trámite por 24 horas. Eso habilita un tiempo especial", subrayó.

"Si eventualmente hay una comisión mixta, si el Gobierno ha anunciado un veto supresivo o aditivo, también hay que ver cómo se afina el proyecto en definitiva para que los requerimientos de constitucionalidad tengan acervo y sustento en lo que se discute en la Cámara", complementó el parlamentario opositor.