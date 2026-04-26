CPC aseguró que megarreforma del Gobierno "se hace cargo de un diagnóstico compartido"

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró la propuesta de megarreforma que llegó al Congreso esta semana, asegurando que "se hace cargo de un diagnóstico compartido y que está reflejado en los datos".

En entrevista publicada este domingo por La Tercera, Jiménez afirmó que el panorama económico actual que justifica la necesidad de esta reforma.

"Llevamos 10 años creciendo 2%. En la última década, la inversión prácticamente no ha crecido en términos reales y ese es el motor del crecimiento. Lo que refleja ese estancamiento es que si no se hace algo distinto, las perspectivas de crecimiento económico no van a cambiar", indicó la presidenta de la CPC.

Además, subrayó que la iniciativa "se hace cargo también de un sentir ciudadano que ha priorizado en los últimos años el crecimiento, la creación de empleo. Llevamos más de tres años con tasas de desempleo importantes sobre el 8% y con una situación fiscal muy frágil".

La dirigenta empresarial resalta el prolongado estancamiento de la actividad productiva y las elevadas tasas de desocupación laboral, que exceden el 8% por varios años. (FOTO: ATON).

La líder gremial valoró la naturaleza de las propuestas contenidas en el proyecto, indicando que "son distintas a lo que hemos visto en los últimos años desde el punto de vista de la competitividad tributaria, de certeza jurídica... pone un peso importante en la necesidad de reglas más claras, más estables, y en la necesidad de crear más empleo formal".

"La orientación del proyecto es correcta, consistente con lo prometido, y coherente con lo que la ciudadanía ha manifestado que son sus prioridades", agregó Jiménez.

Rebaja de impuestos corporativos

Entre las medidas más destacadas, la líder de la CPC hizo hincapié en la rebaja de impuestos corporativos: "Tenemos suficientes antecedentes como para pensar que las sucesivas alzas de impuestos en los últimos 20 años han significado una merma de crecimiento económico y un obstáculo para un mayor desarrollo", afirmó.

Recalcó la importancia de esta medida al señalar que es "muy importante para volver a atraer inversión, generar más crecimiento, tener mayor financiamiento propio para reinvertir en las empresas. Esa sería la medida que yo tiendo a priorizar".

La disminución de gravámenes a las corporaciones se perfila como una herramienta esencial para atraer capitales y permitir la reinversión en las firmas. (FOTO: ATON)

De todas maneras, aseguró que "solamente bajar impuestos no va a generar ese punto de inflexión en el crecimiento económico; tiene que ir acompañado con las otras medidas".

Respecto al impacto fiscal de la reforma, Jiménez aseguró que el "proyecto lo que busca es reactivación económica y ahí no hay que confundir lo que es generar condiciones que habiliten un mayor crecimiento económico con la necesidad de compensar en el corto plazo".

"En régimen, esto no genera una merma para el fisco, siendo incluso conservadores en las perspectivas del crecimiento económico que esto va a generar", enfatizó al medio antes citado.

Finalmente, la presidenta de la CPC enfatizó que "acá el problema que se quiere resolver es el bajo crecimiento económico, la baja creación de empleo. Eso requiere de un cambio en la competitividad tributaria, entre otras medidas. Si eso tiene un efecto en la recaudación, hay que ver cómo tú te haces cargo de ese desequilibrio fiscal, el que se viene arrastrando por muchos años, precisamente porque se ha ido gastando mucho más de lo que ingresa a las arcas fiscales".

Se proyecta que las condiciones generadas por la ley no mermarán las finanzas públicas a largo plazo, sino que fomentarán una mayor recaudación. (FOTO: ATON)

"El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo, porque genera más recaudación en el tiempo. Acá hay dos posibilidades: se mantiene la torta como está o se hace que crezca en el tiempo. Y cuando crece en el tiempo, crece para todos", concluyó.