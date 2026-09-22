El escritor y periodista estadounidense Peter Kornbluh -investigador que ha impulsado la desclasificación de archivos de EE.UU. respecto a la dictadura militar chilena- sostuvo en Cooperativa que, detrás del caso Letelier, "la verdad de (Augusto) Pinochet es que era un dictador, un torturador, un asesino y un terrorista internacional".

A 50 años del asesinato del excanciller Orlando Letelier y de su otrora colega Ronnie Moffit tras un atentado de coche bomba en Washington, el experto revalidó la importancia de la desclasificación de un documento de la CIA en 2016 bajo el segundo gobierno de Barack Obama que sostiene que el dictador ordenó personalmente el ataque.

"A los jóvenes hay que recordarles que, en Chile, documentos no han salido (sobre el caso). (El entonces director de la DINA, Manuel) Contreras, guardó todos sus archivos de las órdenes de Pinochet a él para no dejarlo a él como el 'scapegoat' (chivo expiatorio)", sostuvo Kornbluh.

Ante ello, el analista del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense afirmó que ha estado trabajando en el emblemático caso "por 45 años, y es el más importante para la educación del pueblo chileno que no sabía de los abusos del régimen militar".

"Mientras que tenemos una situación hoy en que alguna gente quiere decir que Pinochet era un santo y que no hizo nada malo, la realidad, la relevancia, los documentos y la verdad de este caso (demuestran que) él era un dictador, un torturador, un asesino y un terrorista internacional", aseveró.

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