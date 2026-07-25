Parlamentarios de zonas afectadas por temporal exigen que se las incluya en proyecto de reconstrucción

Parlamentarios de la Región de Coquimbo solicitaron al Gobierno que las zonas afectadas por el reciente temporal en el norte chico sean incluidas en el proyecto de reconstrucción, que actualmente sólo considera la reparación de localidades afectadas por los incendios forestales en el Biobío.

La tramitación de la también denominada "megarrefoma" del Ejecutivo enfrenta un nuevo flanco, luego de los tres requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), que cuestionan normas económicas como la invariabilidad tributaria y las compensaciones estatales ante la anulación de resoluciones ambientales, y el veto de Hacienda a la prohibición del anatocismo -cobro de intereses sobre intereses en deudas vencidas o no pagadas-.

A lo anterior se suma esta nueva exigencia de congresistas y alcaldes de las zonas afectadas por las lluvias, que pone en riesgo la frágil mayoría de 26 votos que el oficialismo mantiene en el Senado para aprobar la iniciativa.

"Los parlamentarios de la región le planteamos al ministro de Hacienda: No puede haber Ley de Reconstrucción Nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco", enfatizó el senador Matías Walker (Demócratas).

"El ministro (Jorge) Quiroz ratificó que va a haber un veto. Nosotros planteamos que en la misma oportunidad se incorpore este veto aditivo para la reconstrucción de nuestra región", subrayó el legislador por la Región de Coquimbo.

En una postura similar, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que "nuestra región (Coquimbo) está destruida en su infraestructura pública, en las viviendas, los caminos, y requerimos urgente recursos para la reconstrucción. La región con sus recursos no da, no hay recursos".

"Todavía hay espacio. Van a hacer un veto (presidencial), un veto supresivo para los intereses de los bancos. Nosotros le pedimos que haga el mismo veto que están haciendo para los intereses de los bancos, para los intereses de la gente que hoy día está sufriendo", señaló.

Por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI) se mostró abierto a que el Gobierno presente alternativas de financiamiento para cumplir con el compromiso que requiere la zona centro-norte.

La definición de estos apoyos será clave para el futuro de la megarreforma del Ejecutivo, cuya discusión en particular se retomará formalmente el próximo 4 de agosto en el Senado.