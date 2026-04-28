Caso Hospital de San Antonio: Exdirectora recurrió a la justicia tras bullada remoción

La removida directora del Hospital Claudio Vicuña (HCV) de San Antonio, la doctora Loreto Maturana, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, calificando su bullada destitución como un acto "ilegal y arbitrario".

La acción judicial se produce luego de que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) solicitara su renuncia no voluntaria, tras la designación de la doctora Jeanette Vega, militante del PPD y exministra de Desarrollo Social del Gobierno anterior, como subdirectora de gestión asistencial del recinto.

En su presentación, Maturana sostiene que la contratación de Vega se ajustó estrictamente a criterios técnicos, descartando motivaciones políticas.

Sin embargo, la ministra de Salud, May Chomalí, respaldó la salida de la profesional por una ruptura en el vínculo administrativo.

"La relación entre los directores de servicio y los directores de hospitales de su red debe ser una relación de confianza y es de toda y justa razón que el director del Servicio, ante la pérdida de confianza -que fue lo que él nos manifestó-, haya solicitado la renuncia a la señora Maturana", señaló la secretaria de Estado esta mañana.

"Los motivos de pérdida de confianza tienen que ver motivos de diferente índole: hay motivos técnicos, motivos administrativos", precisó.

Un conflicto latente y respaldo médico

La crisis interna en el Hospital de San Antonio se mantiene activa. Recientemente, 23 médicos del establecimiento suscribieron una carta en apoyo a Maturana, en la que denuncian una presunta "persecución política" detrás de su desvinculación.

Pese al clima de tensión y la batalla judicial en curso, el nuevo director subrogante del recinto, el doctor Cristian Smith, decidió ratificar a Vega en su cargo.