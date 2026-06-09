Oposición advierte que AC contra Grau marca "precedente" para acusar a Quiroz

Diputados de oposición advirtieron este martes que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, marca un "precedente" para presentar un libelo contra el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, en caso de no cumplirse las proyecciones fiscales.

El texto, firmado por 12 diputados de las bancadas Republicana, Libertaria, Renovación Nacional y el PDG, atribuye al también exministro de Economía una eventual infracción a la Ley de Administración Financiera y al principio de probidad, y lo acusa de "maquillar" cifras económicas por no haber cumplido con los cálculos y proyecciones iniciales.

Ante este escenario, la diputada Gael Yeomans (FA) planteó que "el precedente que se genera es que cuando no calzan las cifras, cuando hay diferencias entre el Consejo Fiscal Autónomo y las proyecciones que hace el Gobierno, entonces hay que presentar acusaciones constitucionales".

"Eso quiere decir que si el próximo año el ministro Quiroz no se hace cargo de las diferencias generadas, eventualmente hay que presentarle una acusación constitucional. Eso es lo que vamos a evaluar el próximo año", enfatizó la parlamentaria.

En una línea similar, el diputado Raúl Soto (PPD) advirtió al Gobierno y al oficialismo que "si persisten en esta actitud y dejan instalados ciertos precedentes, el día de mañana esos mismos precedentes podrían servir para analizar una acción contraria, que yo esperaría que no tenga que ocurrir".

Defensa de Grau: "Puedes tener errores en tus supuestos"

El abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien lidera la defensa frente a la AC contra Grau, sostuvo en Cooperativa que "tú puedes tener errores en tus supuestos, (pero) no puede haber política económica en ningún país del mundo si tú castigas a alguien porque sus supuestos resultaron ser falseados por la realidad; porque hubo una guerra en Irán, el dólar se desplomó, o el litio no tuvo el precio que tú esperabas tener".

"Con esa lógica, no hay ministro de Hacienda en los últimos 20 años que hubiera podido salir con su cabeza. Aprendamos: no hemos llegado al punto de Perú, pero en algún momento esa cadena, esa sucesión, va a empezar a causar perjuicios serios", subrayó el jurista.

Efecto "boomerang"

Desde el oficialismo, diputados de Renovación Nacional advirtieron sobre la posibilidad de que se genere un efecto "boomerang" producto de libelo contra el exsecretario de Estado, tesis que fue compartida por el biministro Claudio Alvarado.

El diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) señaló que "todas las AC que hemos presentado, esta inclusive, han sido fundadas en la información que es pública, conocida y que está sobre la mesa: no hay nada que se esté inventando".

"Espero que ese sea el estándar para todas las acusaciones constitucionales y que no haya algunos colegas que, lamentablemente, por molestia, rabia, o por la razón que sea, empiecen a fabricar debates que no existen", puntualizó.

La comisión encargada de evaluar el mérito de la AC ya fue sorteada y cuenta con mayoría de oposición. Estará integrada por los diputados Carlos Bianchi (ind), Marcela Hernando (PR), Alejandro Bernales (PL), Luis Sánchez y Joanna Pérez (Demócratas), quienes deberán recibir las audiencias correspondientes antes de emitir una recomendación a la sala de la Cámara.