AC contra Grau: Alessandri dice que la UDI no la firmará, pero sí la apoyará

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), afirmó que el gremialismo no firmará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que impulsan el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

La acción se basa en la denuncia del Ejecutivo de inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del gobierno anterior, una vez publicado el Informe de Finanzas Públicas (IFP), correspondiente al primer trimestre del 2026.

"La UDI resolvió no firmarla, pero sí votarla a favor en la Cámara, por una razón muy clara: el texto nos da garantías de que fue hecho seriamente, de que hay una vulneración constitucional y hay números que fueron inflados u ocultados", comentó el diputado Alessandri este viernes en Radio Infinita.

Como la oportunidad del libelo ha sido criticada por miembros de Chile Vamos, porque fue anunciado en pleno debate de la megarreforma, el parlamentario deslizó un llamado a la unidad de la alianza de Gobierno.

"Creemos que el peor escenario es la división de los votos oficialistas en la Cámara, y el segundo peor escenario es que no alcance los votos que necesita para pasar al Senado", subrayó Alessandri.

Sin embargo, en una entrevista publicada posteriormente en La Tercera, el diputado matizó sus dichos, evitando dar por resuelta la postura de la UDI y, en cambio, instando a los miembros de su bancada a analizar el texto cuando se divulgue, y respaldarlo si consideran que existen fundamentos constitucionales para ello.

Bancada RN mantiene el suspenso

Consultado por los dichos del líder de la Cámara, el jefe de los diputados RN, Diego Schalper, admitió desconocer "si esa es una decisión institucional de la UDI. Por lo menos a mí, ni el presidente de la UDI (Guillermo Ramírez) ni la jefa de bancada (Flor Weisse) me han planteado eso".

En cuanto a la postura de su partido, Schalper enfatizó: "Queremos ser extremadamente responsables. Vamos a esperar al escrito, que entiendo que se presenta la próxima semana, y una vez que lo tengamos, lo vamos a revisar jurídicamente. A partir de ahí, vamos a convocar una reunión de bancada, donde -y es sabido entre la opinión pública- hay miradas distintas, y en ese cuadro vamos a tomar una decisión".

"Hasta que el escrito no está presentado, es un proyecto de acusación", remató el diputado.

Se prevé que republicanos y libertarios compartan el libelo con la derecha el próximo lunes, ya que el plazo para ingresarlo al Congreso termina el jueves 11 de junio, fecha en que se cumplen tres meses desde que Grau dejó su puesto en La Moneda.