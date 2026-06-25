Exministro de Medio Ambiente destacó importancia de reducir emisiones de metano
Publicado:
Desde Londres, donde se encuentra participando en la Semana de Acción Climática, el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, conversó con El Diario de Cooperativa sobre la cita que se realiza en medio de una ola de calor.
La exautoridad destacó la importancia de reducir las emisiones de metano para enfrentar el calentamiento global, además de recordar que "lo que hagamos con el dióxido de carbono va a ayudar a las próximas generaciones".