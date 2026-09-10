Santiago registrará este viernes una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C en una jornada predominantemente nublada, marcada por el regreso de chubascos aislados y la probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde, según el informe técnico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

"En horas de la tarde, tal vez a las 16-17 horas, podrían volver a repetirse los chubascos débiles y también con probabilidad de tormenta eléctrica. Esta probabilidad solo va a estar presente durante horas de la tarde, porque en la noche vamos a variar a cielo despejado en la Región Metropolitana", afirmó en Cooperativa, el meteorólogo Elio Brufort.

Aunque en la cuenca de Santiago no se esperan eventos meteorológicos de riesgo, la DMC mantiene advertencias vigentes en las regiones aledañas y el norte del territorio.

LEER ARTICULO COMPLETO