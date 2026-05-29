UDI y Frente Amplio piden al Gobierno avanzar en proyecto de Sala Cuna Universal

A solo días de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, crecen las presiones desde distintos sectores políticos para que el discurso del Mandatario contemple algún anuncio sobre un impulso al esperado proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que permanece estancado en el Senado.

Ayer jueves, un grupo de parlamentarias de la UDI solicitó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, poner urgencia a la iniciativa que, a juicio de la diputada Constanza Hube, "no puede seguir postergándose" dado que "existe una doble discriminación hacia las mujeres".

La legisladora argumentó que las trabajadoras "muchas veces enfrentan más dificultades para acceder al empleo y, además, el sistema actual termina desincentivando su contratación por el requisito asociado a la mujer en el artículo 203" del Código del Trabajo, que obliga a una empresa a proveer sala cuna si su personal incluye a 20 o más mujeres.

Desde la oposición, la jefa de la bancada de diputados del Frente Amplio, Carolina Tello, coincidió en que "este proyecto es fundamental para avanzar en igualdad de oportunidades, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y entregar apoyo a las familias".

"Existe una expectativa legítima de que el Ejecutivo entregue señales concretas respecto de los próximos pasos de esta iniciativa: plazos claros, definiciones sobre su financiamiento, y una voluntad política decidida para destrabar su tramitación" pausada en marzo, a pesar de los esfuerzos de la Administración Boric por aprobar la norma antes del cambio de mando.

Con todo, la diputada apuntó que "la Sala Cuna no puede seguir siendo una promesa pendiente, y esperamos que en esta Cuenta Pública se esté a la altura de esta demanda, y que ello se traduzca en anuncios concretos".

CUT espera que no se desechen los acuerdos alcanzados

En tanto, el ministro del Trabajo recibió este viernes a representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que también le insistieron en la necesidad de avanzar en esta iniciativa, y manteniendo los compromisos sellados con el gobierno anterior.

"Hemos hecho ver al ministro que tenemos principios básicos que vamos a defender, que tienen que ver con lo que habíamos acordado en el proyecto de Sala Cuna para Chile: no solo la eliminación de la 203 y (fomentar) la corresponsabilidad, sino que también el cómo se financia esto y cómo se sigue fortaleciendo la educación inicial pública, que son temas de interés para la Central", explicó su vicepresidenta de la Mujer, Karen Palma.

La dirigenta añadió que la CUT remarcó a Rau que "estamos expectantes de lo que van a ser sus indicaciones, que esperamos que se puedan transparentar de total forma en los próximos días".