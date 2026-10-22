El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) Aldo Mascareño abordó en Cooperativa un análisis sobre los perfiles identificados dentro de los públicos de la derecha chilena -y, por ende, afines ideológicamente al Gobierno-, y sus probables coaliciones políticas.

El estudio, denominado "Dime con quién andas: Los públicos de una coalición en la derecha", identifica tres perfiles: "El núcleo de Kast, gente que está muy asociada y aprueba al Gobierno (27%); los moderados, que es el grupo de Chile Vamos (20%); y los indiferentes, cercanos al PDG", describió Mascareño.

"Una coalición (política) así llegaría cerca del 47%, y lo que une a estos públicos es la aprobación al Gobierno, el respaldo a Carabineros y una crítica a la burocracia estatal, por ejemplo; y lo que los separa son cuestiones más doctrinarias", como la prohibición de la inmigración o la supresión de las libertades individuales, señaló.

En este escenario, "uno de los hallazgos que yo encuentro más interesante es el hecho de que el núcleo de Kast tiene una alta sintonía con el grupo que uno consideraría más cercano al PDG. Lo único que los diferencia es el actual apoyo al Ejecutivo y al Presidente", mientras que los unen la asociación "de la inmigración a la criminalidad, suprimir las libertades, compartir miradas débiles por la democracia y tender a preferir un Gobierno autoritario", afirmó el investigador CEP.

Por ello, una de las coaliciones que "más asiento tendrían" sería una del PDG, el PNL y Republicanos, mientras que otra entre Chile Vamos y la tienda de Franco Parisi "es poco probable", cerró Mascareño.

LEER ARTICULO COMPLETO