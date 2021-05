12:58 - | [Radio en vivo] Timonel DC, Fuad Chahin: "Un pacto de Gobierno no se puede improvisar en 24 o 48 horas (...) No me cabe duda de que tenemos que abrirnos a todas las opciones" #CooperativaElecciones

El presidente de la DC Fuad Chain aseguró además que "es todo revisable" consultado por cambiar a la candidata presidencial Ximena Rincon por Yasna Provoste @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) May 17, 2021