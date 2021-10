Durante los últimos días, se ha viralizado un meme que compara a Yasna Provoste con la caricatura de un M&M. Como no se lo preguntarían en los debates, un usuario de Twitter decidió consultarle a la candidata presidencial Yasna Provoste si le molestaba que la compararan con el meme. Ella respondió que no le "molesta para nada. Soy una mujer orgullosa de mi piel morena, como la de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Eso sí, el peinado del meme no me hace justicia".

