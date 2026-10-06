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Experto: El avance de la ultraderecha en Europa es más lento que en América Latina

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Cristóbal Rovira, autor de "La ultraderecha en América Latina", conversó con Lo que Queda del Día sobre el avance de líderes de esta tendencia política a nivel mundial en los últimos años.

De acuerdo al investigador, en Europa estos movimientos no han logrado los mismos resultados que en América Latina ya que existe un "cordón sanitario" por parte de los partidos de derecha tradicional que evita el crecimiento de caudillos, aunque la "centroderecha se está desfondando", por lo que la situación podría cambiar en el futuro.

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