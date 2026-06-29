Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago5.5°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Frente Amplio

"Nunca nos sustituirán": Fidel Espinoza arremetió contra la autodefinición socialista del FA

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El senador PS cuestionó la negativa del bloque opositor respecto a otorgar mayores facultades policiales en el combate a la delincuencia.

Acusó al partido de una sintonía política con el PC que, supuestamente, debilita el abordaje estatal de los conflictos internos.

 ATON

La autoridad vinculó el actual planteamiento ideológico con el revés experimentado durante la redacción de la propuesta de Carta Magna de 2022.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El senador socialista Fidel Espinoza aseguró que el Frente Amplio "nunca" podrá sustituir al PS, luego de conocerse las definiciones del FA alcanzadas en el congreso ideológico del fin de semana.

"Es bien extraña la definición del Frente Amplio. El PS de Chile está por otorgar mayores atribuciones a nuestras policías en temas de seguridad; (mientras que) ustedes están con el PC de Chile en contra", señaló el senador en su cuenta de X.

"Le entregaron con sus definiciones a la ultraderecha los temas de orden y seguridad. Nunca nos sustituirán como socialistas. Su teoría se les cayó con su fracasado Proceso Constituyente", añadió.

Imagen foto_00000001
El parlamentario cuestionó la postura de ese bloque oficialista respecto a otorgar mayores facultades policiales en el combate a la delincuencia. (FOTO: ATON)

Este fin de semana, el Frente Amplio dio a conocer "su definición como un partido socialista y reconoció que la desigualdad, la crisis climática y la concentración de la riqueza son consecuencias de un modelo económico que pone las ganancias por sobre las personas".

La presidenta del FA, Constanza Martínez, sostuvo que el encuentro permitió definir lineamientos que servirán para abordar las discusiones políticas que vienen, entre ellas la reforma promovida por el Gobierno.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada