"Nunca nos sustituirán": Fidel Espinoza arremetió contra la autodefinición socialista del FA
El senador PS cuestionó la negativa del bloque opositor respecto a otorgar mayores facultades policiales en el combate a la delincuencia.
Acusó al partido de una sintonía política con el PC que, supuestamente, debilita el abordaje estatal de los conflictos internos.
La autoridad vinculó el actual planteamiento ideológico con el revés experimentado durante la redacción de la propuesta de Carta Magna de 2022.