"Nunca nos sustituirán": Fidel Espinoza arremetió contra la autodefinición socialista del FA

El senador socialista Fidel Espinoza aseguró que el Frente Amplio "nunca" podrá sustituir al PS, luego de conocerse las definiciones del FA alcanzadas en el congreso ideológico del fin de semana.

"Es bien extraña la definición del Frente Amplio. El PS de Chile está por otorgar mayores atribuciones a nuestras policías en temas de seguridad; (mientras que) ustedes están con el PC de Chile en contra", señaló el senador en su cuenta de X.

"Le entregaron con sus definiciones a la ultraderecha los temas de orden y seguridad. Nunca nos sustituirán como socialistas. Su teoría se les cayó con su fracasado Proceso Constituyente", añadió.

El parlamentario cuestionó la postura de ese bloque oficialista respecto a otorgar mayores facultades policiales en el combate a la delincuencia. (FOTO: ATON)

Este fin de semana, el Frente Amplio dio a conocer "su definición como un partido socialista y reconoció que la desigualdad, la crisis climática y la concentración de la riqueza son consecuencias de un modelo económico que pone las ganancias por sobre las personas".

La presidenta del FA, Constanza Martínez, sostuvo que el encuentro permitió definir lineamientos que servirán para abordar las discusiones políticas que vienen, entre ellas la reforma promovida por el Gobierno.