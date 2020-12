El ex ministro Genaro Arriagada (DC) aseguró en El Primer Café que "aún si no hubiera habido pandemia, el sistema político chileno está enfermo", señalando que las causas de la crisis son muchas. "Hoy día la situación es muy grave, pero la situación del sistema político no da para más", sentenció, aunque dijo tener esperanza porque "muchos de estos temas los vamos a enfrentar en la discusión de la nueva Constitución, pero no podemos seguir en este cuadro de fragmentación".

