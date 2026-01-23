El extimonel DC Ignacio Walker (actualmente independiente) afirmó este viernes en El Primer Café que, pese a ser ambos los rostros más visibles del Partido Demócratas, existen "diferencias políticas profundas" entre su hermano senador, Matías Walker, y la también legisladora y futura de ministra de Energía del Gobierno de José Antonio Kast, Ximena Rincón.

El excanciller recordó que, hace un año, "Matías Walker votó a favor del proyecto de reforma previsional, y Ximena Rincón no lo votó a favor. (Por otro lado) Matías estuvo con Claudio Orrego (en la pasada elección de gobernador regional), mientras que Ximena Rincón estuvo con el otro Orrego, (Francisco)", que era el candidato de la derecha.

Para el exlíder falangista, Matías Walker "no se ve cómodo" con el Gobierno republicano que asumirá en marzo y, por tal motivo, podría jugar un rol relevante en la próxima legislatura junto al senador electo Vlado Mirosevic, del Partido Liberal: "Ellos van a inclinar la balanza (en la Cámara Alta)", presagió.

LEER ARTICULO COMPLETO