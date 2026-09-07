Gabriel Gutiérrez, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, opinó en Cooperativa que la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) promovida por el Gobierno constituye "un camino largo" para un problema que es de solución relativamente simple.

Gutiérrez es uno de los autores de una investigación que concluyó que, si el proyecto del Ejecutivo -que es "inespecífico" por ahora- "sigue con la lógica de priorizar lo académico", volvería a aumentar la segregación escolar en Chile, que al día de hoy "ha ido disminuyendo, y eso es bastante inusual en el escenario internacional".

Sin embargo, aclaró, "nosotros no decimos que el SAE tenga que permanecer tal y cual como está; una de las objeciones que se le ha puesto al sistema es que, cuando hay estudiantes que están priorizados y tienen el mismo nivel de prioridad, lo resuelve con el azar, y nosotros lo que decimos es que lo resuelvan con el rendimiento académico", sostuvo.

"Entiendo que (en la iniciativa del Ejecutivo) hay una razón de decir 'premiemos al que tiene mejor desempeño'. (Pero) en ese modelo, el Gobierno optó por un camino que es muy largo -que es una especie de desmantelar el sistema actual-, cuando bastaba con que hubiera dicho: 'El desempate es para quien está mejor posicionado o el que tiene mejor ranking de notas', por ejemplo", señaló.

"Entonces, uno saca el factor azar (a la hora de seleccionar cupos en un establecimiento) y en vez de tirar esta lotería -como piensa la gente- de este número de desempate, uno diría 'que quede el que tiene mejor nota', y se eliminó todo el problema", dijo Gutiérrez.

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