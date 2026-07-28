"No supe calibrar": Exasesor libertario se disculpó por chistes sobre pedofilia y autismo

Ítalo Omegna, militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y exasesor parlamentario, emitió una declaración pública para ofrecer disculpas por los comentarios donde banalizó agresiones sexuales contra menores y realizó burlas hacia niños dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Las repercusiones del caso provocaron su desvinculación como asesor del diputado Hans Marowski, su despido del Instituto Mises Cono Sur y la evaluación de acciones legales por parte de la Defensoría de la Niñez.

"Quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía", manifestó Omegna, que asumió "total responsabilidad" por dichos que, admitió, "no estuvieron a la altura" y constituyeron "una falta de respeto inexcusable".

"No supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico dentro de La Cofradía y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo", afirmó el excandidato a diputado.

En su mensaje, el exasesor dirigió unas palabras específicas a los sectores afectados por sus comentarios: "Pienso hoy en una familia que cría a un hijo con autismo y que a diario enfrenta desafíos que la mayoría desconoce. Entiendo que para ellas esto no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana. Pienso también en quienes han vivido situaciones de abuso, para quienes estos temas no son materia de risa, sino heridas profundas. A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón".

Finalmente, Omegna denunció haber recibido amenazas de muerte, señaló que perdió dos empleos y anticipó que acudirá ante la justicia ante "acusaciones de una gravedad absoluta que no se ajustan a la realidad".

"Respecto de estas últimas, me presentaré voluntariamente ante el Ministerio Público, entregaré mis dispositivos electrónicos y aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos", concluyó.