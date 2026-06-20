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El Partido Comunista conmemoró este sábado su aniversario número 114 con una ceremonia realizada en el Salón de Honor de la sede Santiago del Congreso Nacional.
La actividad fue encabezada por el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, y reunió a distintos dirigentes, parlamentarios y militantes.
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