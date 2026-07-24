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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Tribunal autorizó viaje de Daniel Jadue a Iquique para presentar su libro

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago autorizó que el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, principal imputado en el caso Farmacias Populares, viaje a Iquique para presentar su libro "Recoleta: Un rojo amanecer" el próximo 8 de agosto.

Acogida la solicitud de la defensa, la jueza Lilian Sáez determinó este viernes suspender por 24 horas el arresto domiciliario nocturno que pesa sobre el exjefe comunal, permitiéndole desplazarse hasta la ciudad nortina.

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