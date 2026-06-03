Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago13.0°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Partido Republicano

Diputado republicano califica de "desafortunada" su frase de trabajar de "lunes a miércoles"

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El parlamentario por la Región de Los Ríos enfrenta críticas por viajar a República Dominicana durante la semana distrital.

"Uno entiende el reproche moral, pero hubo un compromiso familiar ineludible", argumentó.

Diputado republicano califica de
 ATON

"Yo entiendo que la frase es desafortunada, (pero) nosotros los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo", afirmó Kunstmann.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) abordó los cuestionamientos por su reciente viaje a República Dominicana durante la reciente semana distrital y calificó como "desafortunada" su frase en la que afirmó que su labor legislativa se limitaba a los días lunes y miércoles.

La controversia surgió luego de que el parlamentario por Los Ríos justificara su viaje de vacaciones al Caribe, argumentando que no tenía descanso "hace cuatro años" y que estaba mandatado a hacer su trabajo parlamentario solo "de lunes a miércoles".

Este miércoles, el legislador republicano salió al paso de las críticas y explicó que su viaje "se dio en un contexto del cumpleaños número 70 de ambos de mis padres, y nos hicieron un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar, los 15 miembros de nuestra familia, el cumpleaños de ellos".

"Uno entiende el reproche moral, pero siempre hubo un compromiso familiar ineludible. Entiendo que la frase es desafortunada, (pero) nosotros los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo", puntualizó.

Cambios en la regulación de la Cámara

El caso de Kunstmann no es aislado, puesto que otros diputados como Eduardo Cretton (UDI) y Claudia Mora (RN) también reconocieron haber realizado viajes al extranjero por motivos personales durante periodos de trabajo territorial.

Ante esta situación, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, anunció que se impulsarán modificaciones a la normativa vigente con el objetivo de establecer una distinción entre los viajes oficiales (seminarios o misiones diplomáticas) y los de carácter particular

Según adelantó el parlamentario gremialista, la nueva regulación busca aplicar descuentos en la dieta parlamentaria para quienes se ausenten por motivos privados, una medida que no existe en el reglamento actual.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada