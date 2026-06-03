Diputado republicano califica de "desafortunada" su frase de trabajar de "lunes a miércoles"

El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) abordó los cuestionamientos por su reciente viaje a República Dominicana durante la reciente semana distrital y calificó como "desafortunada" su frase en la que afirmó que su labor legislativa se limitaba a los días lunes y miércoles.

La controversia surgió luego de que el parlamentario por Los Ríos justificara su viaje de vacaciones al Caribe, argumentando que no tenía descanso "hace cuatro años" y que estaba mandatado a hacer su trabajo parlamentario solo "de lunes a miércoles".

Este miércoles, el legislador republicano salió al paso de las críticas y explicó que su viaje "se dio en un contexto del cumpleaños número 70 de ambos de mis padres, y nos hicieron un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar, los 15 miembros de nuestra familia, el cumpleaños de ellos".

"Uno entiende el reproche moral, pero siempre hubo un compromiso familiar ineludible. Entiendo que la frase es desafortunada, (pero) nosotros los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo", puntualizó.

Cambios en la regulación de la Cámara

El caso de Kunstmann no es aislado, puesto que otros diputados como Eduardo Cretton (UDI) y Claudia Mora (RN) también reconocieron haber realizado viajes al extranjero por motivos personales durante periodos de trabajo territorial.

Ante esta situación, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, anunció que se impulsarán modificaciones a la normativa vigente con el objetivo de establecer una distinción entre los viajes oficiales (seminarios o misiones diplomáticas) y los de carácter particular

Según adelantó el parlamentario gremialista, la nueva regulación busca aplicar descuentos en la dieta parlamentaria para quienes se ausenten por motivos privados, una medida que no existe en el reglamento actual.