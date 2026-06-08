El capellán del Hogar de Cristo, José Yuraszeck, cuestionó las propuestas que buscan sancionar las llamadas "incivilidades" mediante la pérdida de beneficios sociales, advirtiendo que este tipo de medidas podrían profundizar la exclusión de las personas más vulnerables, en especial aquellas en situación de calle.

Durante una entrevista con Una Nueva Mañana, el sacerdote sostuvo que las políticas centradas únicamente en el castigo no resuelven el problema de fondo. "Cuando tú no tienes una alternativa, por más que te sancionen, no vas a lograr cambiar las conductas", afirmó.

Asimismo, cuestionó la efectividad de los desalojos de rucos, asegurando que estos operativos no solucionan el problema habitacional. "El desalojo no resuelve el problema de fondo porque lo único que hace es trasladarlo de calle o de comuna", afirmó. Yuraszeck llamó a abordar el fenómeno desde una perspectiva de dignidad e inclusión, afirmando que el orden público debe ir acompañado de políticas que permitan ofrecer oportunidades reales a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

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