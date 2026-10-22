El gerente corporativo de Personas de Metro de Santiago, Marco Berdichevsky, abordó como la empresa estatal de transporte contribuye a generar empleo, en el marco de la alta tasa de cesantía que afecta al país.

La construcción actual de las Líneas 7, 8, 9 y la Aeropuerto "implica una generación de empleo (...). Para tener un orden de magnitud, estimamos que se están generando entre ocho mil a diez mil trabajos anualmente. Eso, evidentemente, implica un tremendo desafío en el desarrollo de las obras", sostuvo.

"En ese sentido, son buenas noticias lo que estamos haciendo desde Metro junto a las empresas contratistas (...). Tenemos aproximadamente casi cinco mil personas trabajando de forma directa, y de forma externa tenemos prácticamente casi 14 mil personas", contabilizó Berdichevsky.

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