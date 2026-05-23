Senador Araya: "El Presidente Kast está absolutamente al debe en seguridad"

El senador Pedro Araya (PPD) lanzó duras críticas contra la gestión en seguridad del Ejecutivo y acusó al Presidente José Antonio Kast de estar "absolutamente al debe" con sus promesas de campaña, como la expulsión masiva de migrantes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario por la Región de Antofagasta planteó que el reciente cambio de gabinete y la persistencia de hechos violentos son señales claras de que las metas del Ejecutivo no se están cumpliendo.

"El Presidente José Antonio Kast está absolutamente al debe en los temas de seguridad. Aquí no ha existido ningún cambio sustancial. Nosotros hemos visto los hechos de violencia, se siguen repitiendo y probablemente han sido más violentos desde el 11 de marzo", cuestionó el senador.

Araya recordó las promesas de campaña del Mandatario, especialmente en torno a la crisis migratoria y el control de fronteras: "Tuvimos un candidato presidencial que nos dijo que su principal eje de campaña va a ser la seguridad, la expulsión de los migrantes, y vemos que eso no ha ocurrido hoy día y nos sale con que no, que él estaba hablando en metáfora", fustigó el legislador.

El senador PPD también señaló que el cambio de gabinete, realizado 69 días desde el comienzo de la Administración Kast, "da cuenta que el propio Gobierno tiene una evaluación de que en los temas de seguridad no han hecho la pega. Si efectivamente las cosas se estuvieran haciendo bien, no habría salido la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert)", enfatizó.

Megarreforma: "Disponibles a conversar con el Gobierno"

Consultado por la tramitación del proyecto estrella del Gobierno en la Cámara Alta, Araya señaló estar "disponible a conversar con el Gobierno y, dependiendo de lo que surja de esa conversación, a apoyar la megarreforma".

No obstante, matizó en que la iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados, "es un muy mal proyecto, que tiene una serie de problemas de carácter técnico y va a generar una cantidad importante de problemas políticos".

"Esto no es un cheque en blanco que vamos a aprobar porque sí. Esto va a ser en la medida en que podamos tener una conversación y saber con el Gobierno de que ellos están disponibles cambiar de esta reforma que, de aplicarse o de aprobarse como está, a mi juicio va a generar más problemas que beneficios", complementó.

Finalmente, Araya enfatizó que "una de las condiciones que voy a poner arriba de la mesa es que no existan recortes en salud. Que se repongan los dineros para los servicios de salud y para que los hospitales puedan operar normalmente".