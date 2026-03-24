"Si antes no había emergencia, la crearon": Tohá arremetió contra medidas del Gobierno
La exministra del Interior criticó duramente las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo, al que acusó de "permitir la mayor alza en 40 años" en el precio del petróleo.
"Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas", fustigó en su cuenta de X.
“Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país”, apuntó Tohá, en relación a la salida de la exjefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.