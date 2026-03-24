"Si antes no había emergencia, la crearon": Tohá arremetió contra medidas del Gobierno

La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), criticó duramente las medidas adoptadas por la Administración de José Antonio Kast, a la que acusó de crear una emergencia que no existía y de permitir "la mayor alza en 40 años" en el precio del petróleo.

A través de su cuenta de X, la otrora abanderada presidencial del Socialismo Democrático elaboró un listado con las decisiones que el Gobierno implementó en los últimos días.

"En tres días: Decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años", fustigó Tohá, en relación a la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), instruida por el Ministerio de Hacienda.

"Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país", agregó, en relación a la salida de la exjefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, en medio de acusaciones de supuestas rencillas con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La extitular del Interior también se refirió a la decisión del Presidente Kast de retirar el apoyo del Estado de Chile a la postulación de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de la ONU: "Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas", cuestionó.

"Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas. Si antes no había emergencia, la crearon", concluyó la otrora ministra.