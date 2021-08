Diputados de Unidad Constituyente en picada contra posible candidatura de ME-O

Diputados de Unidad Constituyente cuestionaron que el Partido Progresista (PRO) no descartara levantar de aquí al lunes una nueva candidatura presidencial de su fundador, Marco Enríquez-Ominami, cuando en paralelo la colectividad negocia una lista parlamentaria al interior del pacto.

Este miércoles el Tribunal Constitucional determinó que corresponde que se restauren los derechos políticos del ex abanderado y que se reintegre al padrón electoral, independiente de su vínculo con procesos judiciales como el caso OAS.

Considerando que la nómina parlamentaria del pacto también debe inscribirse de aquí al lunes, el diputado Gabriel Silber (DC) fustigó que "en política no se puede querer chicha y chancho", ya que los progresistas se restaron -con críticas- de la consulta ciudadana a realizarse este sábado.

"Lo que no puede hacer el PRO es por un lado negociar una lista parlamentaria con Unidad Constituyente y por el otro llevar un candidato presidencial. Nosotros no lo vamos a aceptar", aseguró el falangista.

Por su parte, el socialista Manuel Monsalve observó que una eventual cuarta postulación de ME-O a La Moneda "también es un tema de carácter ético" en cuanto a las causas judiciales en las que está implicado.

"Si hay un vínculo que no tiene pena judicial, pero que ha colocado en cuestión el elemento central de la política, que es que las personas tienen que estar en servicio del bien común, y no al servicio de intereses particulares, las personas no deberían ser candidatas", reflexionó el diputado.

NARVÁEZ ADUCE "IMPROVISACIÓN" EN PROGRAMA DE PROVOSTE

En el marco del penúltimo día de campaña de cara a la consulta del pacto, la precandidata socialista, Paula Narváez, aludió a que su contendora, la democratacristiana Yasna Provoste, utilizó una serie de sus propuestas en su propio programa.

"Creo que en un tema tan importante como hacerle una propuesta al país, en un tema de programas, no se puede improvisar. En realidad en nada se puede improvisar, porque estamos hablando de un proyecto serio, de la Presidencia de la República, de un nuevo Gobierno, y estamos muy contentos y contentas además de que nuestro programa haya servido no sólo de base y referencia, sino que hayan sido tomadas muchas de las ideas e iniciativas", apuntó.

Por su parte, la presidenta del Senado volvió a hacer un llamado a los chilenos a participar del proceso: "Sé que tradicionalmente estamos todos acostumbrados a votar los días domingo, pero esto forma parte de un propósito muy excepcional, en donde creemos que la unidad de la oposición puede hacer la diferencia para que Chile transite en paz en las transformaciones que se requiere, después de un despertar que ha expresado con tanta fuerza nuestras desigualdades y malestares".

"Por eso, como este es un proceso especial, también lo es el día en que vamos a votar, que es el sábado. Así es que aquellas personas que están organizadas ya para hacer distintas actividades cotidianas, les pedimos que incorporen una más", cerró Provoste.

Se han habilitado casi 700 locales de votación para la consulta del sábado, y como ellos son distintos a los que usualmente corresponden a los electores en otros comicios, los abanderados mantienen el llamado a chequear los datos en consultaciudadana2021.cl.