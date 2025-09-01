Elizalde negó intervencionismo tras tachar de "preocupante" la propuesta previsional de Kast

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó este lunes como "preocupante" la propuesta previsional del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, denominada "Chao préstamo al Estado", mientras que desestimó las acusaciones de intervencionismo electoral y defendió el derecho del Gobierno a la libertad de expresión, argumentando que su labor es "precisar los hechos" y desmentir las críticas "infundadas" sobre la reforma de pensiones.

La iniciativa de Kast ha sido controversial, ya que busca "terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional" y reemplazarlo por "la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado", según detalla el punto 7 de su programa económico.

"Cuando se es preso de ideologismos, se hacen planteamientos que representan una amenaza a conquistas importantes", dijo Elizalde sobre la propuesta, señalando que la reforma de pensiones cuenta con un financiamiento garantizado que evita la necesidad de recurrir a endeudamiento y la aprobación anual de la Ley de Presupuesto, un riesgo que, a su juicio, "pone en riesgo el aumento de las pensiones, que es la principal conquista de esta reforma".

El ministro enfatizó que el acuerdo previsional "requirió generosidad y sentido patriótico de distintos sectores políticos y por eso es tan relevante implementar esta reforma y es tan preocupante que haya quienes anuncian un eventual retroceso al respecto, voluntad de retroceder respecto a una reforma que finalmente es una buena noticia para los pensionados, las pensionadas, para quienes están pronto a jubilarse para todas las trabajadores y trabajadores, y, en ese contexto, lo que corresponde es que se continúe con este proceso de implementación de una ley vigente que costó mucho aprobar".

El Partido Social Cristiano anunció que presentará hoy una acusación ante la Contraloría por intervencionismo electoral, argumentando que el Gobierno ha utilizado su cargo para cuestionar el programa de Kast.

"Pero mire qué absurdo", apuntó Elizalde, quien defendió que la actuación del Ejecutivo se enmarca en la libertad de expresión, un principio que relevó como un principio "consustancial a la democracia".

El titular de Interior explicó que "cuando el Gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, a veces basada en fake news, lo que corresponde que las autoridades precisemos los hechos y, por tanto, contestemos esas críticas".

"Si se cuestiona el sentido de la reforma, lo que corresponde que se le explique. Eso forma parte de la libertad de expresión", remarcó.