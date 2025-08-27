Grau: La propuesta de Kast implica no mejorar las pensiones de los jubilados actuales

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló en Cooperativa que la propuesta del candidato republicano, José Antonio Kast, denominada "Chao préstamo al Estado", en la práctica, "no mejorará las pensiones de las personas que hoy son jubiladas".

La iniciativa del republicano ha sido controversial, ya que busca "terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional" y reemplazarlo por "la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado", según detalla el punto 7 de su programa económico.

En este contexto, Grau se sumó a las críticas contra dicha idea, emitidas incluso desde Chile Vamos: "Las candidaturas tienen todo el derecho a hacer su propuesta y expresar su opinión (...), pero, tan importante como ello, es relevante que se estudien bien sus consecuencias", dijo.

"Uno no puede decir 'mire, vamos a eliminar una fuente de financiamiento de algo tan importante' y agregar (después) que van a buscar otras maneras, pero sin especificar cuáles. (Con la reforma), las pensiones de los jubilados van a mejorar tanto por el aumento de la PGU como por la parte contributiva", afirmó el titular de Hacienda.

"Entonces, la pregunta que tiene que responder el candidato Kast es de dónde va a reemplazar eso o cómo va a lograr los acuerdos (para ello). El candidato Kast, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha llegado a un acuerdo con nadie respecto a nada", añadió Grau.

"No comparto" la crítica de Carmona a Marcel

El exministro de Economía también indicó que "no comparte" las críticas del timonel PC, Lautaro Carmona, a la gestión de su antecesor en Hacienda, Mario Marcel, que causaron polémica y declaraciones cruzadas al interior del oficialismo, e incluso molestia en el Gobierno.

"El exministro Marcel hizo una gran tarea, en diversas dimensiones. (Los dos primeros años de Gobierno) no solo se controlaron la inflación y las cuentas fiscales, sino que además bajamos la pobreza. Se aumentó el salario mínimo y se logró ordenar la economía sin que ese proceso lo pagaran las personas de de más bajos ingresos", defendió el frenteamplista.

"En eso participó todo el Gobierno -a mí también me tocó participar desde el Ministerio de Economía-, pero esto fue liderado por el exministro Marcel (...). Si uno aborda las urgencias sociales de forma irresponsable en términos fiscales, lo que hipoteca es la posibilidad de abordar esas urgencias en el futuro", aseveró Grau.