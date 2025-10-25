Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.8°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

Kaiser se reunió con congregaciones evangélicas: "Un Estado laico no debe ser anticristiano"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

"Hemos presentado una serie de propuestas para fortalecer el rol de las iglesias y potenciar su importante labor social en beneficio de las comunidades", destacó el abanderado libertario.

Kaiser se reunió con congregaciones evangélicas:
 ATON

La cita abordó las propuestas valóricas de su programa y el rol de las iglesias en labores comunitarias.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El aspirante a la presidencia por el Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, presidió un encuentro este viernes con más de 75 obispos, pastores y delegados de diversas organizaciones evangélicas.

La cita tuvo lugar en el templo de la iglesia La Buena Obra, ubicado en la comuna de San Joaquín.

Esta reunión, que se suma a otras ya realizadas en distintas regiones, tuvo como finalidad debatir las propuestas éticas y morales incluidas en su plan de gobierno y buscar vías de colaboración con el sector cristiano-evangélico.

Entre las asociaciones representadas se encontraban el Consejo de Obispos y Pastores de Chile, el Movimiento Cristianos por Cristo y por Chile, y la Plataforma Evangélica Nacional, entre otras entidades.

"Hemos tenido una muy buena recepción, especialmente respecto a la idea de que un Estado laico no debe ser un Estado anticristiano", destacó el abanderado tras el encuentro.

Asimismo, añadió que su propuesta integra medidas destinadas a potenciar la implicación de las iglesias en iniciativas comunitarias.

Declaró que "hemos presentado una serie de propuestas integradas en nuestro programa para fortalecer el rol de las iglesias y potenciar su importante labor social en beneficio de las comunidades".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada