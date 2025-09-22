Kast exigió a Artés "rectificar" sus dichos: En Chile estamos en democracia

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó al independiente Eduardo Artés a "rectificar" sus dichos sobre que el pueblo "no lo dejará gobernar" si es que llega a la Presidencia.

En conversación con Cooperativa, el candidato de izquierda vaticinó que "el pueblo no lo va a dejar gobernar (a Kast)", dado que "al poco andar va a ver" que ese modelo político que "no satisface, sino que, al contrario, está contra los intereses de la gente".

En el marco de la presentación de nuevas propuestas en materia de seguridad, el exdiputado calificó las palabras de Artés como "lamentables", añadiendo que "alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los canones que establece la ley y la Constitución".

"Espero que el señor Artés rectifique sus dichos, que en los próximos debates los aclare, porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras y en Chile estamos en democracia", recordó.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, planteó que creando condiciones de seguridad y empleabilidad el país estará tranquilo.

Mientras tanto desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo pidió respeto a la institucionalidad y recordó que el "valor de la democracia está en primer orden".