"Mano dura" y "no caben excusas": Candidatos comentan fatal choque contra furgón escolar

Los principales candidatos presidenciales reaccionaron a través de redes sociales a la muerte de un niño de 10 años, luego que una pareja de delincuentes impactara un furgón escolar en la Patronato, comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió esta tarde, luego que un hombre fanático de Carabineros iniciara una persecución contra dos sujetos que realizaban robos con violencia en el sector arriba de un vehículo particular. En la huida, los asaltantes no respetaron un ceda al paso e impactaron con el transporte escolar, que se volcó con el chófer, la auxiliar y seis estudiantes en su interior, quienes resultaron heridos.

Los delincuentes fueron detenidos por la polícia, al igual que el sujeto fanático de la institución por usurpación de funciones, debido a que portaba piochas de Carabineros, esposas e incluso su vehículo tenía una baliza.

Ante la situación, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, fue la primera en dar el pésame a la familia de la víctima y a la comunidad educativa.

Asimismo, condenó el hecho y apuntó que "es irracional y absurda la muerte de un niño inocente por culpa de una banda de delincuentes que huían de la policía. Deben pagar con todo el peso de la ley. Sin piedad ni clemencia. Sólo con orden y mano dura podremos devolverle a Chile la seguridad que merece".

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, minutos más tarde también se refirió a la situación y señaló: "Lamentamos profundamente la muerte de un niño en Recoleta. Acompañamos en el dolor a su familia, comunidad, amigos y compañeros de colegio. Cuando la violencia arrebata una vida, no caben excusas".

El republicano José Antonio Kast fue más duro y aprovechó para acusar intervención electoral del Gobierno.

"Otro niño asesinado y otra familia destrozada por la delincuencia desatada que crece sin control. ¿Cuántos niños más tienen que morir para que el gobierno entienda que la prioridad no es intervenir en la campaña electoral sino trabajar para proteger la vida de los chilenos?", planteó.

Boric: Desgarra el alma de Chile

El Presidente de la República, Gabriel Boric, también abordó el fatal accidente mediante su cuenta de X.

"La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia", sostuvo.

Asimismo, anunció que "he instruido a mis ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia".