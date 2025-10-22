Vallejo desestimó críticas a Boric: Los comandos tienen su tarea y el Gobierno tiene la suya

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desestimó las críticas al Presidente Gabriel Boric sobre posibles faltas a la prescindencia electoral, manifestando que la ciudadanía conoce la diferencia entre hacer campaña y las tareas propias del Mandatario.

Durante esta jornada, Boric volvió a apuntar que "Chile no se está cayendo a pedazos, como dicen algunos", además de referenciar a los "bots de derecha" y destacar a los trabajadores públicos "que muchas veces son denostados", en actividades en Limache y Quillota.

Ante los cuestionamientos surgidos desde el Partido Republicano, la ministra dijo que "lo que le importa a la ciudadanía es que separemos las aguas, los comandos y los candidatos tienen su tarea, y el gobierno tiene la suya propia".

"Que algunos se centren en una parte de lo que dice o hace el Presidente de la República es tema de ellos, pero el Presidente de la República tiene una amplia tarea del día a día, que está centrado en gestión y en conducción política, y no es primera vez que el Presidente señala algo que es obvio, no da lo mismo quien gobierne", añadió.

El "dolor" de Jara con Frei

En paralelo, la abanderada oficialista Jeannette Jara lamentó que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle calificara como una "traición de principios" el apoyo de la Democracia Cristiana a su candidatura.

La exministra sostuvo tener "dolor", ya que "trabajé muy duro por la campaña de él en la segunda vuelta cuando se enfrentó a la derecha y pensé que iba a ser de la misma manera, pero él tiene su opción y es un expresidente de la República, así que es completamente respetable su posición".

"Más que calificar la posición de él, lo tomo como un desafío para mí. Yo espero poder conversar en algún minuto con él, no se ha dado esa oportunidad, pero espero ojalá poder comunicar mejor, compartir mejor mis ideas y capaz que lo logremos convencer", adelantó.