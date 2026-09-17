¿Qué opinas? Diputados proponen que Región Metropolitana se llame "del General Baquedano"

Los diputados Ximena Ossandón (RN) y Felipe Ross (Republicanos) presentaron un proyecto que busca cambiar el nombre de la Región Metropolitana para rebautizarla como "Región Metropolitana del General Manuel Baquedano", en honor al histórico militar, reconocido por su papel en la Guerra del Pacífico.

La parlamentaria de Chile Vamos explicó que la propuesta -que modifica el Decreto de Ley de 1974, que establece la denominación actual de la región- funcionaría como una forma de reparación y reconocimiento a la trayectoria de Baquedano.

En conversación con Radio Infinita, Ossandón planteó que los símbolos históricos contribuyen a la identidad nacional y a transmitir una memoria compartida entre generaciones."Tengo un proyecto bien ambicioso, pero es para cambiarle el nombre a nuestra Región Metropolitana, relacionándola con el general Baquedano, porque él fue una persona muy importante, fue un general en jefe de la Guerra del Pacífico", detalló.

"Como tenemos la (Región del Libertador General Bernardo) O'Higgins y la (de Aysén) del (General) Ibáñez del Campo, yo creo que él (Baquedano) lo merece. Región Metropolitana es como nada, pero Región Metropolitana del General Baquedano, me parece que incluso haría honor a nuestra historia", argumentó la legisladora.

La diputada RN indicó que la iniciativa ya está redactada "para llegar y presentar, justamente queríamos ver qué pasaba con esto de que vuelva el general Baquedano (a la Plaza Italia), en gloria y majestad, y que se le rindan todos los homenajes".

"Cuando tú lo analizas, fue un político súper importante, fue un general en jefe de las Fuerzas Armadas muy importante en la Guerra del Pacífico. En consecuencia, como nuestra región se llama Región Metropolitana, que para mí gusto no evoca nada de nuestra historia, me encantaría que tuviera el nombre del general Baquedano nuestra región", subrayó.

La propuesta se dio a conocer en el marco de la restauración de la estatua de Baquedano en la Plaza Italia, cuyos muros fueron retirados este jueves.

En el año 2023 el Gobierno del expresidente Gabriel Boric apoyó un proyecto de parlamentarios que buscaba rebautizar a la Región de Coquimbo para que llevara también el nombre de la poetisa premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, que sigue en tramitación pero no ha avanzado.