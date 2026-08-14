Monckeberg apoya salida de Duco y celebra "parada de carros" del ministro de Defensa a EE.UU.

El exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Cristián Monckeberg (RN) respaldó este viernes la salida de la exatleta Natalia Duco del Ministerio del Deporte, y celebró la "parada de carros" del titular de Defensa, Fernando Barros, frente a las presiones diplomáticas y militares de Estados Unidos.

En El Primer Café de Cooperativa, el también otrora ministro de Desarrollo Social aseguró que el diseño ministerial del Gobierno de José Antonio Kast "claramente no ha dado los resultados que se esperaban y (le) pasó la cuenta en una primera etapa".

"Está claro que hay un problema ahí de cuál era el diseño en la búsqueda de las personas para poderlas poner a cargo de la función pública, de los cargos públicos, y la experiencia versus el que no la tenía. Siempre (debe haber) un equilibrio, eso se enseña y se estudia, no es patrimonio de nuestro país", apuntó.

No obstante, destacó que el Mandatario "rápidamente lo corrigió, más allá de que a los 60 días se haga el ajuste de Gabinete, que sea inédito en nuestro retorno a la democracia. En algún minuto tenía que ocurrir y lo peor era seguir arrastrando el poncho".

Respecto a la salida de Duco, Monckeberg sostuvo que la situación "de la ministra era evidente, ya no daba para más, y más aún con una argumentación que se dio a la Contraloría de que era una reunión de trabajo pero al final era un carrete, no tenía mucho margen".

"Lo del ministro de Defensa es bien sorprendente"

El extitular de Vivienda también respaldó la distancia que tomó el ministro Fernando Barros ante los planteamientos formulados por el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien instó a los países de América Latina a elevar su gasto militar, sumarse a operaciones conjuntas contra el narcotráfico y retirarse de la Corte Penal Internacional.

"Lo del ministro de Defensa es bien sorprendente desde el punto de vista positivo, porque es una declaración fuerte, una parada de carros. Me sorprende gratamente", subrayó el abogado.

Frente al distanciamiento diplomático con el Gobierno de Donald Trump, Monckeberg señaló que el "socio estratégico que tenemos o que teníamos -yo no sé ya cómo calificarlo- nos está dando duro todos los días con los aranceles, salimos del 10, ahora pasamos al 12,5, ahora con este informe que, además, nos trata como de ilegales o de estar torciéndole la mano a lo correcto en el comercio internacional".

"En fin, nada fácil la relación con EE.UU. ha resultado", concluyó.