"Cuota Flores": exasesor se querelló contra la senadora Camila Flores

Un exasesor de la senadora Camila Flores presentó ante la justicia en Valparaíso una querella contra la parlamentaria RN, apuntando a que fue víctima del delito de exacciones ilegales, a manos de su otrora jefa

Todo se enmarca en el caso denominado "cuota Flores" y que apunta a que en sus período como diputada exigía a sus colaboradores un porcentaje de sus sueldos, en dinero en efectivo, a raíz de -argumentaba- gastos extras que tenía.

Julio Lillo, relacionador público de profesión y quien hasta marzo pasado estaba contratado como personal de apoyo de Flores en la Cámara Baja, cita en la acción legal -reveló radio Biobío- un delito que el Código Penal sanciona bajo el título de "fraudes y exacciones ilegales", siendo ya acogida a trámite.

En su artículo 241, la norma apunta a "el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos".

En su declaración ante la Fiscalía, en el marco de la indagatoria por la "cuota Flores", Lillo relató -cita Teletrece- que "en la oficina parlamentaria estando nuevamente los dos solos, Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos, y en una actitud de amigos me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse del sueldo una cantidad determinada".

"Me señaló que esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara y que luego se iba a volver al sueldo previamente acordado, lo que nunca ocurrió", agregó.

El caso que indaga la Fiscalía ya motivó un allanamiento de la oficina de la parlamentaria, ahora en la Cámara Alta, que incluyó la incautación de dos computadores.