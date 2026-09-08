El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó en El Primer Café la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no realizar actos oficiales de conmemoración del golpe de Estado este viernes 11 de septiembre.

El dirigente argumentó que "La Moneda fue bombardeada, destruida, hecha pedazos en una guerra fantasma del fascismo contra la sociedad chilena", y "eso merece una opinión de todos los jefes de Estado", como "también merece una palabra la inmolación" de Salvador Allende en dicho edificio hace 53 años.

"Yo no digo que el Gobierno ni menos los partidos de Gobierno tengan que hacer marchas, movilizaciones, (afectar) atribulaciones, pero sí el Jefe de Estado" debería fijar una posición "institucional" en miras al "nunca más". No hacerlo, opinó el dirigente PC, "es un error político; otro error político en temas de contenido democrático" de la actual Admnistración.

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