Tras muerte de cabo Cosme, diputados arremeten contra el PC por querer reformar Ley Naín-Retamal

Diputados del centro a la derecha política lamentaron el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme -baleado en el rostro en Valdivia hace tres días durante un operativo de detención de un sujeto vinculado al asesinato del cabo Naín- y cuestionaron al Partido Comunista (PC) por impulsar modificaciones a la Ley Naín-Retamal.

Cosme estuvo internado en el Hospital Base de la capital de la Región de Los Ríos tras recibir un impacto balístico de Carlos Cancino, apodado "El Rana". Su muerte, informada esta jornada, motivó la reacción de los parlamentarios Tomás Kast (Evópoli), Erich Grohs (Libertarios), Francesca Muñoz (Cristianos), Patricio Briones (PDG) y Javiera Rodríguez (Republicanos).

"Hoy es un día de profundo dolor para Chile. Lamentamos y condenamos con toda nuestra fuerza la muerte del cabo primero Marco Cosme, quien entregó su vida cumpliendo con su deber. A su familia, a sus compañeros del GOPE y a toda la institución de Carabineros les envío mis más sentidas condolencias", dijo Kast.

"A los responsables de estos crímenes hay que perseguirlos por cielo, mar y tierra, capturarlos y aplicarles todo el peso de la ley. No podemos permitir que la impunidad nos gane esta batalla. Y mientras nuestros carabineros arriesgan la vida para protegernos, me resulta absolutamente indignante que el PC insista en debilitar su labor, eliminando la legítima defensa privilegiada que justamente les otorga la Ley Naín-Retamal", criticó.

En la misma línea, Grohs afirmó que "el lamentable homicidio de nuestro carabinero es una afrenta directa contra el Estado de derecho que llena de indignación (...). Quien se atreva a empuñar un arma contra un uniforme policial debe tener claro que enfrentará el castigo penal más implacable y el rigor absoluto de la Justicia, terminando sus días tras las rejas de forma ejemplar".

"Por eso resulta repulsivo que el Partido Comunista insista en su agenda para desmantelar la Ley Naín-Retamal. Esa obsesión por cercenar las facultades defensivas de la policía es una complicidad política con la delincuencia que frena el combate al crimen organizado", aseveró el libertario.

Desde el centro a la derecha repudiaron que el partido opositor busque "debilitar la labor" de los policías y sea "cómplice político de la delincuencia". (FOTO: Cedida)

Por su parte, la diputada Francesca Muñoz expresó que sus "más profundas y sentidas condolencias están hoy con la familia del carabinero fallecido y con toda la institución que viste de luto por defender nuestra patria. Este crimen no puede quedar impune y los responsables deben pagar con todo el rigor de la ley".

"En este sentido, es una total falta de criterio que, en medio de este dolor, el Partido Comunista persista en su empeño por reformar la Ley Naín-Retamal. Esa obstinación ideológica solo busca debilitar y quitarles atribuciones fundamentales a nuestros carabineros, desprotegiendo a quienes arriesgan su vida en la calle por nuestra seguridad", agregó la parlamentaria.

Su par del PDG Patricio Briones manifestó que "es una mañana de sábado triste, una mañana que nos recuerda que instituciones como Carabineros de Chile siempre van a estar disponibles para ayudar a la ciudadanía, pero también expuestas a situaciones graves".

"Desde ya, desde mi diputación enviamos nuestras condolencias a toda la familia de Carabineros de Chile y a la familia del cabo Marco Cosme. Esperamos que la justicia caiga con todo el rigor sobre el responsable (...). En momentos como este, resulta incomprensible que el Partido Comunista insista en debilitar la Ley Naín-Retamal (...). Quienes arriesgan su vida por la seguridad de los chilenos necesitan respaldo político y jurídico, no iniciativas que los dejen en una situación de mayor vulnerabilidad", sostuvo.

Finalmente, la diputada Javiera Rodríguez exigió al Gobierno "que siga impulsando todas las medidas para poder darle este respaldo a Carabineros y de apoyo a las familias que, lamentablemente, pierden a uno de los suyos. Esto ya no puede ocurrir más. Tenemos que hacer una autocrítica y también ponernos manos a la obra para que ningún carabinero muera por servir a la patria".

Arrau: "Murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó el ataque y resaltó el propósito que motivaba el trabajo del funcionario.

Cosme "murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune", manifestó la autoridad, en referencia al crimen del póstumo suboficial mayor Eugenio Naín.

"El detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y cobarde. Fue herido y permanece bajo custodia. Ahora deberá responder ante la Justicia, esperamos que sin ningún tipo de contemplación", agregó.

Cancino permanece hospitalizado mientras se espera que su condición permita realizar la audiencia de formalización.

Finalmente, el ministro de Seguridad Pública entregó sus condolencias a los familiares del cabo primero y manifestó su respaldo a Carabineros.

"Chile está con la familia de Marco, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos", aseguró.